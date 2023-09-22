Gölbaşı'nda Eymir tramvayı test sürüşleri başladı

Ankara'da Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in tam tur test sürüşünü gerçekleştirdiği Mogan tramvayının ardından Eymir tramvayı da test sürüşlerine başladı.

Gölbaşı'nda Eymir tramvayı test sürüşleri başladı
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Ankara’da Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in tam tur test sürüşünü gerçekleştirdiği Mogan tramvayının ardından Eymir tramvayı da test sürüşlerine başladı.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Eymir tramvayı test sürüşüne katıldı. Test sürüşleri devam eden Mogan ve Eymir tramvayları Üniversiteliler Caddesi’nde buluşarak hoş bir görüntü ortaya çıkardı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, test sürüşlerinde sona gelindiğini söyleyerek çok yakın bir zamanda tramvayların yolcu taşımaya başlayacağını belirtti.

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