Gölbaşı'nda Eymir tramvayı test sürüşleri başladı
Ankara'da Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in tam tur test sürüşünü gerçekleştirdiği Mogan tramvayının ardından Eymir tramvayı da test sürüşlerine başladı.
Ankara’da Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in tam tur test sürüşünü gerçekleştirdiği Mogan tramvayının ardından Eymir tramvayı da test sürüşlerine başladı.
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Eymir tramvayı test sürüşüne katıldı. Test sürüşleri devam eden Mogan ve Eymir tramvayları Üniversiteliler Caddesi’nde buluşarak hoş bir görüntü ortaya çıkardı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, test sürüşlerinde sona gelindiğini söyleyerek çok yakın bir zamanda tramvayların yolcu taşımaya başlayacağını belirtti.