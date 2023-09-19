Gölbaşı'nda Gaziler Günü anması
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.
Gaziler Günü anmasında ilk tören, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenden sonra Atatürk Sahil Parkı’nda anma programı düzenlendi. Program kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı Bando Takımı sahne aldı. TEK Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları şiir ve oratoryo etkinliklerini sundu. Gazilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gazilerimiz Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının ölümsüz destanlarıdır. Bizlere var olma bilincini aşılayan şehit ve gazilerimizin aziz hatırası, bütün Türk Milletinin ruhunda ebediyen canlı kalacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden gazilerimize Allah’tan rahmet, yaşamını sürdüren gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” açıklamasında bulundu.
19 Eylül Gaziler Günü programına Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan katıldı.