Gölbaşı'nda Gökçehöyük Mahallesi'nin muhtarlık binası açıldı

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan Gökçehöyük Mahallesi muhtarlık binası hizmete girdi.

Gölbaşı Belediyesi, Gökçehöyük Mahallesi muhtarlık binasını açarak vatandaşların hizmetine sundu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Gölbaşı Belediyesi vatandaşlara yemek ikram etti.Açılış töreninde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, muhtarlık binasının hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni binamız hayırlara vesile olsun. Mahallelerimize yaptığımız muhtarlık binalarımızın açılışını yapmaya devam edeceğiz. 2019 yılında göreve geldiğimizde seçim beyannamemiz vardı. 54 mahallemizde eksikliklerimizi biliyorduk. Köylerimizin tamamına güvenlik amacıyla kamera sistemi kurduk, camilerimizde güneş enerjisiyle sıcak su sistemini tamamladık. Köylerimizin tamamına doğalgaz getireceğiz demiştik yüzde 98’ini tamamladık kalanını da tamamlayacağız. Bunları yaparken siz değerli hemşerilerimizden ve Cumhur İttifakı birlikteliğimizden aldığımız desteklerle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şimşek, ilçede yer alan Tulumtaş Mağarası, Buz Pateni ve Dağcılık, Uluslararası Bilardo Kompleksi, Nostaljik Tramvay gibi seçim beyannamesinde olmayan projeleri de yaptıklarını vurgulayarak, “Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gökçehöyük muhtarlık binasını da tamamen biz tasarladık. Fen İşleri Müdürlüğü’müze bu açıdan teşekkür ediyorum. Gölbaşı bildiğiniz gibi Andezit taşı ile anılıyor. Muhtarlık binamızda da Andezit taşı kullandık. 7 mahallemizde bu projeyi gerçekleştirdik. 3 mahallemizde kültür merkezleri yapıyoruz. Onların mimarisini de biz tasarladık. Gecemizi gündüzümüze katarak ilçemiz için çalışıyoruz. Başta Gökçehöyük Mahallesi sakinlerimiz olmak üzere yeni muhtarlık binamız hepimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise Gökçehöyük muhtarlık binasının tüm ilçeye hayırlı olmasını dileyerek Gölbaşı’nın 54 mahallesi için ekibiyle birlikte çalışmalara her zaman devam eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ve Gölbaşı Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yeni muhtarlık binası açılışına MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.