Gölbaşı'nda Hacılar Kültür Merkezi kapılarını vatandaşlara açtı

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hacılar Kültür Merkezi kapılarını vatandaşlara açtı. Törenle hizmete giren merkez, bölge sakinlerine birçok yeni imkân sunacak.

Ramazan Şimşek yönetiminde Gölbaşı Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelere yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Hacılar Mahallesi’nde yaşayan halkın, sosyal iletişimini güçlendirmek, her yaştan mahalle sakinlerinin bir araya gelebilmesine ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak amacıyla yapılan Hacılar Kültür Merkezi hizmete açıldı.

Açılış törenine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Gölbaş İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, Hacılar Mahallesi Muhtarı Adem Alp, çok sayıda Hacılarlı vatandaş, belediye meclis üyesi adayları, oda başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları katıldı.

Belediye imkanları ile yapılan, yapımında Gölbaşı’na özgü andezit taşının da kullandığı tesiste; çok amaçlı spor salonu, çalışma ofisi ile kurs alanı, mutfak, gelin odası, fuaye alanı, bay/bayan WC ve açık otopark alanı bulunuyor. Kültür merkezinin alt yapısı kurslar, çalıştaylar, konserler, düğünler, fuarlar ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapabilecek şekilde yapıldı.

“Hacılar Mahallemize hayırlı olsun”

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e kültür merkezi için teşekkür eden Hacılar Mahallesi Muhtarı Adem Alp, “Biz Ramazan Başkanımızdan çok memnunuz. Allah kendisinden razı olsun, kültür merkezimiz mahallemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Gölbaşı’nın çehresi değişti”

Açılış töreninde konuşan Mevlüt Karakaya, “Öncelikle Osman Karaaslan kardeşime acil şifalar diliyorum. Osman kardeşim Gölbaşı’na hem siyasette hem ticaret de gerçekten ciddi katkılar sağladı, hizmetleri oldu. Kendisiyle yurtdışı gezisi öncesi de görüşmüştük. Haberi aldığımızda çok üzüldük, bu mübarek günde kendisine acil şifalar diliyorum, yakınlarına geçmiş olsun diyorum.” dedi.

Ramazan Şimşek’in Gölbaşı’nda ve çevresinde çok ciddi hizmetleri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Karakaya, “Ramazan başkanımız, bugün de önemli bir kalıcı eser olarak Hacılar’da Kültür Merkezini açtı. Ramazan Şimşek, belediyecilik geçmişiyle, bu geçen sürede çok güzel hizmetler yaptı. Gölbaşı’nın çehresi değişti. Ramazan başkanın lansman toplantısında bir tema olarak aldığı Ankara’nın yeni merkezi iddiası gerçek olacak ve Gölbaşı, Ankara’nın merkezi haline gelecek. Şimdi 5 yıllık bir süre talebimiz var. Ben Ramazan başkanın bunca tecrübeden sonra, o ikinci 5 yılda yapacaklarının Gölbaşı’mız için, çevresi için çok daha güzel hizmetler yaparak, ilçemizin değerine değer katacağına inanıyorum.” diye konuştu.

“Bu yapılanlar bir fragman diyoruz”

31 Mart’ta çifte bayram yaşanacağını ifade eden AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da, “Cumhur İttifakı olarak birlik beraberlik içinde çalışıyoruz. Güzelliklere şahit oluyoruz. Ramazan başkana teşekkür ediyorum, Gölbaşının çehresini değiştirdi. İnşallah önümüzdeki dönemde çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar için önemli hizmetlere imza atacaktır. Bu yapılanlar bir fragman diyoruz. En güzel hizmet edecek kadrolar Cumhur İttifakı’nda. Ben inanıyorum ki vatandaşlar Ankara’da Turgut Altınok, Gölbaşı’nda Ramazan Şimşek diyecekler.” şeklinde konuştu.

Hacılar bizim için çok kıymetli diyen Jülide Sarıeroğlu; “Önceki dönem ilçe başkanımız, kıymetli kardeşimiz Osman Karaaslan da bildiğiniz gibi Hacılarlı. Ona da Allah’tan şifa diliyorum. Akrabaları burada bizimle beraber, gerçekten zor bir süreçten geçiyorlar. Bu Ramazan hürmetine inşallah Rabbim onu ailesine başlasın” dedi.

“Gölbaşı’na kalıcı eserler bıraktığı için teşekkür ediyorum”

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan da, Osman Karaaslan’a acil şifalar dileyerek; “Osman abimizle Büyükşehir meclisinde beraber çalıştık. İnşallah Rabbim acil şifalar verir kendisine, yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” diye konuştu.

Ramazan Şimşek’in eserlerine dikkat çeken Doğan, “Ramazan başkanımız, pandemi, savaşlar, yangınlar, deprem nedeniyle 2.5 yıl çalışabildi. Buna rağmen Gölbaşı’na kalıcı eserler bıraktığı için teşekkür ediyorum. İnşallah Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni Turgut Altınok’un kazanmasıyla birlikte iki başkan çok güzel işlere imza atacaklardır” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızı hizmetle buluşturduk, buluşturmaya devam edeceğiz”

5 yılda Gölbaşı’na kalıcı eserler bıraktıklarının altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Göreve geldiğimizde bir söz verdik, ‘vatandaşımız için gece gündüz çalışacağız’ diye. Gecemizi gündüzümüze kattık çalıştık. Birçok ilde olmayan doğal gazı, kırsal mahallerimize taşıdık. Vatandaşlarımızı büyük bir dertten kurtardık. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm mahallelerimize güvenlik kamera sistemi yerleştirdik. Camilerimize güneş enerji sistemi kurduk. Muhtarlık ve kültür merkezlerimizi yaptık. 2019 yılında yol çıktığımızda ne söz verdiysek yüzde 90’ını yaptık. Hatta söz vermediklerimizi de yaptık. Onlardan biri de Hacılar Kültür Merkezi oldu. Birinci Meclis’i örnek alarak kültür merkezimizi yaptık. 11 ayın sultanı Ramazan ayında da Hacılar Kültür Merkezimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu merkezimizin her yaştan mahalle sakinlerimize hitap edeceğine ve bölgemizin sosyal yaşamına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Biz yapacağız demiyoruz, yaptık. Vatandaşlarımızı hizmetle buluşturduk, buluşturmaya devam edeceğiz. Rahmet ve bereket ayında açtığımız Hacılar Kültür Merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Şimşek, geçtiğimiz günlerde Umre ibadetini yapmak üzere Medine’ye giderken uçakta rahatsızlanan, Hacılarlı AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan’a geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.

Başkan Şimşek’e teşekkür plaketi

Yoğun katılımın olduğu açılış töreninde konuşmaların ardından kurdele kesildi. İçeride misafirlere semazen gösterisi sergilendi.

Kültür Merkezi’nde ilk iftar da yapıldı. Yüzlerce vatandaş ezanın okunmasıyla toplu halde oruçlarını açtı. Vatandaşlara çorba, kavurma, börek, pilav ve iftariyelikler ikram edildi.

Yemeklerin yenmesinin ardından Hacılar Mahallesi Muhtarı Adem Alp, Başkan Şimşek’e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.