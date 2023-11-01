Gölbaşı'nda hayata geçirilen projeler ticareti canlandırdı

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesince hayata geçirilen projeler ticari hayatı canlandırırken, ilçede son aylarda iş yeri açmak için başvuru yapanların sayısında büyük bir artış yaşandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in ‘Başkentte başka kent’ şiarıyla peş peşe açtığı projeler yerel esnafa da katkı sağladı. Merkez Meydan, Nostaljik tramvay, Üniversiteliler Caddesi, spor tesisleri başta olmak üzere açılan projelerin ardından, Gölbaşı’na ziyaretçi akını yaşandı. Atılan adımlar sayesinde Gölbaşı’nda ticari hayat da hareketlendi.

Gölbaşı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne iş yeri açmak için başvuranların sayısında büyük artış gözlemlendi. Sadece ekim ayında iş yeri açmak için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne başvuranların sayısı 38 oldu. 2023 yılında Gölbaşı’nda açılan iş yeri sayısı ise 200’ü geçti.

Müdürlük tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ardından başvuru yapanların belgeleri sahiplerine ulaştırıldı. Kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için ise ekiplerin denetimleri aralıksız sürüyor.

Gölbaşı Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan, yeni iş yeri açacak olan esnafları bilgilendirmek ve oluşabilecek mağduriyetleri giderebilmek için kurulan Alo Ruhsat hattında da arayan vatandaşlara yardımcı olunuyor. İş yeri açmak isteyen esnaf, görevli personel tarafından iş yeri açma ruhsatıyla ilgili tüm işlemler hakkında detaylı olarak bilgilendiriliyor.