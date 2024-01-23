Gölbaşı'nda öğrencilerin yarıyıl heyecanı

Yeşille mavinin buluştuğu Ankara’nın Gölbaşı ilçesi, yarı yıl tatiline giren öğrencileri gerçekleştirilecek etkinliklere bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yarıyıl tatiline girdi. Derslere bir süre ara veren öğrenciler, 15 günlük tatilde kısa bir dinlenme şansı buldu. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Gölbaşı Belediyesi de öğrenciler için birçok etkinlik başlattı. Sinema, tiyatro ve akvaryum gezilerinin yanı sıra spor tesislerindeki yüzme havuzları da ücretsiz hale getirildi. 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Salonu’ndaki ücretsiz kurslar ise halen devam ediyor.

Başlatılan etkinliklerin yanı sıra Gölbaşı’ndaki güzelliklerde vatandaşları bekliyor. Mogan Gölü, Nostaljik Tramvay, Tulumtaş Mağarası güzel bir gün geçirme fırsatı sunuyor.

Gölbaşı’ndaki etkinliklerin ve doğal güzelliklerin saymakla bitmeyeceğini belirten Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Görev süremiz boyunca birbirinden önemli projelere imza attık. Gölbaşı’nın kapılarını dünyaya açtık. Açtığımız projeler sadece Türkiye’de değil dünyada ses getirdi. Önemli turnuvalara ev sahipliği yaptık. Şimdi yarıyıl tatilinde Gölbaşılıları, Ankaralıları çocuklarıyla beraber ilçemizin güzelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz. Yeşille mavinin buluştuğu Gölbaşımızın eşsiz güzellikleri vatandaşlarımızı bekliyor. Ayrıca geleceğimizin teminatı çocuklarımız için birçok etkinlik başlattık. Biz vatandaşlarımız ve çocuklarımız için buradayız. Yaptık, yapmaya devam edeceğiz.”

Akvaryum gezisi ve müzikal gösterimi

Gölbaşı Belediyesi, 29-30 Ocak ve 1-2-3 Şubat tarihleri arasında 400 öğrenciyi Aqua Vega Akvaryumu’nu gezmeye götürecek. Servisler, belirlenen tarihlerde saat 10.00’da Atatürk Sahil Parkı’ndan hareket edecek.

Öğrenciler, aynı günlerde yönetmenliğini Bülent Durmaz, müzikler Kemal Günüç, hareket tasarımının Burak Durmaz’ın yaptığı, Ankara Sanat Merkezi tarafından sergilenen ‘5 Kafadar’ müzikalini izleyecek. Etkinliklere 7-14 yaş arası çocuklar katılabilecek. Etkinliklere katılmak isteyenler, kayıtlarını belediye ana bina giriş katı ya da “https://www.ankaragolbasi.bel.tr/akvaryum” üzerinden yapabilecekler.

Gölbaşı Belediyesi’nden havuz müjdesi

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilere bir müjde daha verdi. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatlarıyla Gölbaşı Belediyesi tesislerindeki havuzlar, 7-12 yaş çocuklar için karne hediyesi olarak 20 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

Ücretsiz kurslar

Ankara’nın Başkent oluşunun 100. Yıl dönümü olan 13 Ekim’de açılan 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Salonu’nda ise ücretsiz kurslar devam ediyor. 6-12 yaş arası çocukların ücretsiz yararlandığı kurslarda buz pateni için gruplar, en az 15 en fazla 20 çocuktan, tırmanma salonunda gruplar 10 ile 12 çocuktan oluşuyor. Tesiste hafta içi 18.00’den 20.00’ye kadar, hafta sonu 09.00’dan 13.00’e kadar temel eğitim kursları veriliyor.

Tesisten kurslar dışında, serbest saatlerde herkes yararlanabiliyor. Hafta içi 08.00’den 17.00’ye kadar, hafta sonu 14.00’den 20.00’ye kadar serbest saat uygulaması bulunuyor. Tırmanma için alanında uzman 1 eğitmen, buz pateninde ise alanında uzman 2 eğitmen kurs veriyor. Tesis pazartesi günü hariç diğer günler aktif durumda hizmet veriyor. Tırmanma salonunda çeşitli dönemlerde rota değişimi oluyor ve farklı farklı tırmanma parkurları hazırlanıyor. Temel eğitim verilen buz pateni pisti, ayda bir teknolojik imkanlar da kullanılarak bakıma alınıyor.