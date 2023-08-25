Gölbaşı'nda Türkiye Yüzyılı konserleri devam ediyor

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi, Türkiye Yüzyılı konserlerini aralıksız sürdürüyor.

Ankara Gölbaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu, dört gün üst üste düzenleyeceği konserlerle yaşatıyor. 27 Ağustos Pazar günü Atatürk Sahil Parkı’nda saat 20.00’de Sefo’nun sahne almasıyla başlayacak konserlerin ikincisinde Resul Dindar Başkentlilerle buluşacak. Türkiye Yüzyılı Konserleri, 3. Geleneksel Sünnet Şöleni’nin de gerçekleşeceği 29 Ağustos’ta Özgür Can Çoban ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Zara’nın sahne almasıyla son bulacak.

“Bu yüzyılın coşkusunu birlikte yaşıyoruz”

Cumhuriyetin 100. yılında, Zafer Bayramı ve Türkiye Yüzyılı coşkusunu Başkentlilerle beraber yaşayacaklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Türkiye’nin büyük hedefleri ve vizyonuyla dolu olan bu yüzyılın coşkusunu birlikte yaşıyoruz. Müziğin tınılarıyla, coşku ve heyecan dolu bu anı hemşerilerimizle birlikte paylaşacağız” dedi.