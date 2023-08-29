Gölbaşı'nda Türkiye Yüzyılı konserleri Resul Dindar ile devam etti

Gölbaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu dört gün üst üste düzenleyeceği Türkiye Yüzyılı konserleriyle yaşatıyor.

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesinde Türkiye Yüzyılı konserleri devam ediyor. 27 Ağustos Pazar günü Atatürk Sahil Parkı’nda saat 20.00’de SEFO’nun sahne almasıyla başlayan konserlerin ikincisinde Resul Dindar başkentlilerle buluştu. Türkiye Yüzyılı Konserleri, 3. Geleneksel Sünnet Şöleni’nin de gerçekleşeceği 29 Ağustos’ta Özgür Can Çoban ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Zara’nın sahne almasıyla son bulacak.

Konser öncesi Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, makamında Resul Dindar’ı ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Resul Dindar, birçok sanatçının sahne aldığı festival havasında gerçekleşen konserler için Başkan Şimşek’e teşekkür etti. Sonrasında Başkan Şimşek, Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Sahil Parkı’na gelerek vatandaşlarla selamlaşıp fotoğraf çektirdi. Atatürk Sahil Parkı’nda Gölbaşı’nın yerel sanatçılarının sahne almasının ardından Resul Dindar, vatandaşlarla buluştu. Başkentliler Karadeniz ezgileriyle dolu coşkulu bir akşam geçirdi.

Etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, Resul Dindar’a çiçek takdim etti ve Resul Dindar ile beraber alandaki başkentlilerle sahnede öz çekim yaptı.

Şimşek, konuşmasında Resul Dindar’a Gölbaşılılarla birlikte olduğu için teşekkür ederek, “Güzel sesiniz, güzel ruhunuz için teşekkür ederiz, iyi ki geldiniz, bizimle beraber oldunuz.” dedi. Resul Dindar da Başkan Şimşek’e daveti için teşekkür ederek, “Gölbaşı’na çok güzel şeyler yaşatıyorsunuz, ben de buna şahit oldum, gurur duydum, çok naziksiniz, burada sizlerle beraber olmak çok güzel” dedi.

Konserin sonlarına doğru Resul Dindar, sahneden Gölbaşı’ndaki konserin kendisine çok iyi geldiğini söyleyerek Şimşek’e keyif kahvesi içme önerisi sundu. Konserin sona ermesiyle MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Resul Dindar ve ekibi göl kenarında kahve içerek sohbet etti.