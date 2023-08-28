Gölbaşı'nda Türkiye Yüzyılı konserleri Sefo ile başladı

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu ve Cumhuriyetin 100’üncü yılını sanatçı SEFO ile kutlayarak başladı.

Gölbaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu dört gün üst üste düzenleyeceği konserlerle yaşatıyor. 27 Ağustos Pazar günü Atatürk Sahil Parkı’nda saat: 20.00’de SEFO’nun sahne almasıyla başlayan konserler, 28 Ağustos’ta Resul Dindar, 3. Geleneksel Sünnet Şöleni’nin de gerçekleşeceği 29 Ağustos’ta Özgür Can Çoban ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Zara’nın sahne almasıyla son bulacak.

Konser öncesi Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, makamında SEFO’yu ağırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada SEFO, minik hayranı Aytuğ’un doğum günü pastasını birlikte üfleyerek sürpriz yaptı. Ardından Belediye Başkanı Şimşek, gençler başta olmak üzere Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Sahil Parkı’na geldi. Vatandaşlarla selamlaşıp fotoğraf çektiren Şimşek, gençlerin ve çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Açılış konuşması için sahneye çıkan Şimşek, Cumhuriyetin 100. yılında, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıp gazilere saygılarını sunarak, Zafer coşkusunu hep beraber paylaşmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Türkiye Yüzyılı hedefiyle gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Şimşek, “Türkiye’mizi daha ileriye, hep ileriye, en ileriye götürmek için beraberce durmadan çalışacağız” dedi.

SEFO konserinde, Cumhuriyetin 100. yılında, Zafer Bayramı ve Türkiye Yüzyılı coşkusunu Başkentlilerle beraber yaşadıklarını belirten Şimşek, “Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne yaklaşırken Türkiye’nin geleceğine hep birlikte umutla bakıyor geçmişimizin büyük zaferlerini de yüreğimizde taşıyoruz. Bu kutsal toprakların bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da coşkuyla kutlayacağımız Türkiye Yüzyılı Konserleri’nde siz değerli vatandaşlarımızla beraber olmak bizi çok mutlu ediyor. Biz büyük bir aileyiz” diye konuştu.

Etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Sahil Parkı’nda Gölbaşı Belediyesi Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi öğrencilerinin dans gösterilerinin ardından SEFO sahne aldı. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek sahneye çıkarak SEFO’ya çiçek takdim etti ve SEFO ile beraber alandaki Başkentlilerle sahnede öz çekim yaptı.