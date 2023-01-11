Gölbaşı'nda yapılacak bin 545 konutun kuraları çekildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılacak olan sosyal konut projesi çerçevesinde Gölbaşında yapılacak konutların kurası çekildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Gölbaşı’nda yapılacak olan toplam bin 545 adet konutun hak sahiplerini belirleme kurası, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde çekildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yapılan kura çekiminin açılış konuşmasında, “Bugün burada yapacağımız kuramız Gölbaşımıza ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. Sizleri can-ı gönülden selamlıyorum. Öncelikle Çevre, Şehircilik Bakanımız Murat Beye çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı Belediye Başkanı olmaktan gururluyum, mutluyum, huzurluyum. Gölbaşımızda 100’üncü Yıl hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Gerder Sosyal Konut Projemizi listenin içine koymuştuk, Sayın Bakanıma tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Valimizle Tulumtaş Mağaramıza gittik, kendisi önümüzü açtı. İnşallah beraber 21 Mart’ta açılışını yapacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokolün sahneye çıkmasıyla konut kuraları çekildi. Kura çekiminin ardından Bakan Murat Kurum ve beraberindeki heyet Gölbaşı Belediyesi’nde başkanlık makamına geçti. Burada Başkan Şimşek, Bakan Kurum’a projelerle ilgili sunum yaptı. Sonrasında birlikte Millet Bahçesi’ne geçen Bakan Kurum, Başkan Şimşek ve beraberindekiler alanda incelemelerde bulundu.

Kura çekilişine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un yanı sıra birçok bürokrat ve vatandaş katılım sağladı.