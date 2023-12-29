Gölbaşı'nda zabıta ekiplerinden yılbaşı öncesi denetim

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde ilçede faaliyet gösteren fırın, kasap ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi için rutin denetimlerine aralıksız devam eden Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala ilçede faaliyet gösteren fırın, kasap ve zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında gıda satışı yapan yerlerde vatandaşın sağlığını yakından ilgilendiren temizlik, hijyen kurallarına uygunluk, gıda maddelerinin korunma şartları ve son kullanma tarihleri ekipler tarafından dikkatle incelendi. Yılbaşında tercih edilen ürünlerden olan hindi ve et satışının yapıldığı kasaplarda personelin kıyafeti, et ürünlerinin tarihi, doğru şartlarda saklanıp saklanmadığı ve sağlık muayene kartları kontrol edildi.

“365 gün denetimlerimiz devam ediyor”

Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “İlçemizde rutin denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Yılbaşı öncesinde denetim yaptığımız ticari kuruluşlarda da hijyen, gramaj ve genel temizlik kurallarına uyup uyulmadığı, ürünlerle ilgili temel detayların kontrolleri gerçekleştirildi. Vatandaşın sağlığını tehdit eden durumlara izin vermemek için yılın 365 günü zabıta ekiplerimiz sahada” diye konuştu.

Ayrıca ticarethanelerde kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi. Ekipler kurallara uymayan kuruluşlara uyarılarda bulunup, eksiklerini tamamlamaları için süre verdi.