Gölbaşı'nın en uzak mahallerinde evler doğal gaza kavuştu

Gölbaşı Belediyesi’nin girişimleriyle kırsal mahallelere doğal gaz bağlanmasıyla vatandaşlar daha konforlu bir yaşama kavuştu.

Ramazan Şimşek’in Gölbaşı Belediye Başkanlığı görevine gelmesiyle başlattığı doğal gaz seferberliği sayesinde ilçenin en uzak mahallerinde vatandaşlar doğal gazla buluşturuldu. Şu ana kadar Oyaca, Çayırlı, Subaşı, Dikilitaş, Gökçehöyük, Yağlıpınar, Yurtbeyi, Yaylabağ, Ballıkpınar, Velihimmetli, Topaklı, İkizce, Karagedik, Günalan, Ahiboz mahallelerinde vatandaşlar doğal gaza kavuştu. Birçok mahallede ise çalışmalar devam ediyor.

Evlerine doğal gazın bağlanmasıyla yaz kış anında sıcak suya kavuşan, odun kömür derdi biten, evinin her odası aynı sıcaklıkta olan vatandaşlar, daha konforlu bir yaşam şansı buldu. Vatandaşlar, mutfak tüpü, odun ve kömür fiyatlarında artış yaşandığını, doğal gazın maliyet açısından bütçelerine katkı sağladığını ifade etti. Sobadan çıkan dumanların oluşturduğu hava kirliliğinden de kurtulan vatandaşlar, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.

Muhtarlar ise doğal gazın gelmesiyle kırsal mahallelerden kente göçün azaldığını belirtti.

“Kömür ve benzeri yakıtlarla ısınmanın dönemi geçti”

Göreve geldiği ilk günden itibaren daha modern bir Gölbaşı için çalıştığının altını çizen Başkan Şimşek, “Doğal gaz artık lüks değil temel ihtiyaç. Merkez-kırsal ayırımı kalmadı. Hava kirliliği oluşturan kömür ve benzeri yakıtlarla ısınmanın dönemi geçti. Tüm mahallerimizi doğal gazlarına kavuşturmak için girişimlerimiz devam ediyor. İnşallah kırsal mahallerimizin tamamını doğal gaza kavuşturacağız. Vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak için gecemizi gündüzümüze kattık, katmaya devam edeceğiz” dedi.

Doğal gaz götürülen mahallelerde asfalt yama çalışmaları da tamamladı.