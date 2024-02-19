Gölbaşı'nın kültürüne sahip çıkan Ramazan Şimşek'e vatandaştan hem destek hem teşekkür

Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ne bağışta bulunan vatandaşlar, geçmişte yolculuğa çıkaran bu çalışmayı sonuna kadar desteklediklerini belirterek, Gölbaşı’nın kültürüne sahip çıkan Belediye Başkan Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.

Gölbaşı’nda somut olmayan kültürel mirasın derlenmesi, değerlerin ve kültürün kuşaktan kuşağa aktarılarak korunması ve kültür turizmi potansiyelinin artırılması için Gölbaşı Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle “Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi” oluşturuldu.

Gölbaşılıların kendi somut olmayan kültürel mirasını yaşatabilmesi için kent merkezinde kültürel bir mekan olarak tasarlanan müze, Gölbaşı’nın zengin somut olmayan kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırarak gelecek nesillere aktarmada bir aracı kurum oldu. Müze, ziyaretçilere sadece izleyici değil, aynı zamanda katılımcı olma fırsatı da sunacak.

Müzede kırklama, diş hediği, sünnet gelenekleri, asker uğurlama, kına gecesi, düğün gelenekleri, geleneksel sohbet toplantıları, mutfak kültürü, el sanatları, sözlü anlatımlar ve geleneksel çocuk oyunları gibi unsurlar ziyaretçilere interaktif bir şekilde anlatıldı. Gölbaşı’nın tüm köy ve mahallerinde detaylı bir araştırma yapılırken, çok sayıda geçmiş kültüre ait malzeme toplandı.

Müze için bağışta bulunan vatandaşlar, geçmiş kültürü gençlere aktaran böyle bir çalışmaya ev sahipliği yaptığı için Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.

“Eski tarihte olanları yeni neslimiz çok fazla tanımıyor”

Açılan müzeye önceden köyde kullandıkları malzemeleri bağışta bulunduklarını belirten Yafes Uzunoğlu, “Babamızdan kalma bir öküz boyunduruğu, bir at koşum takımı verdik. Eski tarihte olanları yeni neslimiz çok fazla tanımıyor. Bu ürünlerin orada bulunması, gençlerimizin eski insanların nelerle yaşadığını görmesi çok güzel bir şey. Geçmişimize sahip çıktığı için başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Tarihte kalmış değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını destekliyorum”

Bağışçı Selim Gümüş: “Tarihe dönük malzemelerin korunması ve bir araya getirilmesiyle alakalı Gölbaşı Belediyesi’nin çalışmalarını çok olumlu buluyorum ve teşekkür ediyorum. Gençlerimize ön ayak olmak, tarihimizin değerin bilmek, tarihte kalmış değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bu girişime bende bağışta bulundum. Ramazan Şimşek yönetiminde başlatılan bu girişimi destekliyorum.”