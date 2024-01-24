Gölbaşılılar Yüzyıllık Destan 'Ateş' oyununu izledi

Gölbaşı Belediyesi, Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Yüzyıllık Destan “Ateş” tiyatro oyununun Akün Sahnesi’nde 23 Ocak Salı saat 20.00’deki gösterimine Gölbaşılı vatandaşları götürerek, kültür sanat alanındaki ücretsiz etkinliklerine devam etti.

Haluk Özenç’in yazdığı, Barış Erdenk’in yönettiği, Mustafa Kemal Paşa’yı Emre Başer’in oynadığı Yüzyıllık Destan “Ateş” tiyatro oyunu, “Kendi vatanında tutsak edilmiş; açlık, yokluk ve yoksullukla mücadele eden bir halk, acıyla, kayıpla, yenilgiyle dolu Anadolu topraklarında imkânsızlıklar içinde dahi asla vazgeçmedi. Vatanını bölmeye niyetlenenlere karşı mesajları netti: Bu millet birdir, birliktedir ve bu topraklarda ‘hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’’ mesajıyla vatandaşlarla buluştu. Yüzyıllık Destan "Ateş" oyunundan oldukça etkilenen vatandaşlar, milli duyguları kabartan böyle bir oyunu seyretmiş olmaktan dolayı büyük keyif aldıklarını belirterek, tiyatroculara ve bu etkinliği düzenleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ve Gölbaşı Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Gölbaşı’mız, sporun, sanatın ve kültürün birleştiği önemli noktalardan biri. Gölbaşı tarım, sanayi, turizm kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda bir kültür ve spor kenti haline gelmiş durumda. Bu yönde çalışmaya devam ediyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak düzenlediğimiz aktivitelerle hemşehrilerimizin sosyalleşmelerine katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. Gölbaşılı kadınlarımız için düzenlediğimiz gezilerin, sinema gösterimlerinin yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz için yaptığımız turnuvalar ve sosyal aktivitelerle yediden yetmişe tüm Gölbaşılıların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Özellikle çocuklarımızın sosyalleşmesi ve bu imkânlardan faydalanmaları bizim için çok önemli” dedi.