Gölcük, ATV tutkunlarını ağırlayacak

Gölcük Belediyesi, 7-9 Kasım tarihleri arasında Hasaneyn Yasakdüzü'nde ATV tutkunlarının katılacağı bir etkinlik düzenleyecek.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Adrenalinseverler için organize edilen etkinlik, 7 Kasım Cuma günü Yasakdüzü’ndeki kamp alanında toplanmayla başlayacak. Çeşitli etkinliklerle sürecek buluşma, 9 Kasım Pazar günü saat 12.00’de başlayacak parkur gösterileriyle devam edecek. Etkinlikte, ATV sürücüleri özel olarak hazırlanan parkurda hünerlerini sergileyecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm ATV tutkunlarını Hasaneyn Yasakdüzü’nde düzenlenecek etkinliğe davet etti.