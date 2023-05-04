Gölcük Belediyesi 22. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı

Gölcük Belediyesi’nin futbol tutkunlarını bir araya getirdiği 22. Geleneksel Futbol Turnuvası başladı.

Her yıl birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Gölcük Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası başladı. Gölcüklü futbol tutkunlarının oluşturduğu 12’şerli 16 takımda 192 sporcunun katılım sağladığı turnuva, Değirmendere Stadı’nda Azat İnşaat- Firdevs Mühendislik maçıyla başladı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilk maçta başlama vuruşunu yaptığı turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımın olduğu Gölcük Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası bir kez daha futbol tutkunlarını bir araya getirdi. Profesyonel futbolcuların katılım sağlayamadığı turnuvada, 12’şer oyuncudan oluşacak takımlar, en büyük 1986 doğumlu oyunculardan oluşturuldu.