Gölcük Belediyesi buğday yetiştiriyor

Gölcük Belediyesi’nin sosyal faaliyetlerde kullanmak amacıyla 38 dönümlük alana ektiği buğdaylar gelişimlerini sürdürüyor.

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakim Tesisleri’ndeki Rahvan At Koşu Pisti’nin ortasında boş halde duran yaklaşık 38 dönümlük alana belediyenin sosyal projelerinde kullanılmak amacıyla bir kez daha buğday ekilmişti. Ekim ayında ekimi gerçekleştirilen buğdaylar, verimli bir şekilde gelişimlerini sürdürüyor. Buğday ekilen alanda inceleme yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, hasat edilen buğdaylardan elde edilecek unları bir kez daha ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını söyledi. Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Rahvan At Yarış Sahasının ortasındaki 38 dönümlük alanın içerisine buğday ekmiştik. Yetiştirdiğimiz yaklaşık 20 ton buğdaydan elde ettiğimiz kepek ve bin 795 paket 5 kiloluk unu ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıtmıştık. Yaklaşık 300 balya da saman elde etmiştik. Bu sene de buğdaylarımız çok güzel yetişti. İnşallah temmuz ayında yine aynı şekilde bu buğdaylarımızı hasat ettikten sonra yine ihtiyaç sahibi olan hemşehrilerimize dağıtacağız" dedi.