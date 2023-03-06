Gölcük Belediyesi Hatay'da içme suyu dağıtıyor

Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediyesi ekipleri, Antakya ve Defne’deki mahallelerde bulunan depremzedelere içme suyu dağıttı.

Gölcük Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş depreminde büyük hasar gören Hatay’da depremzedelerin yaralarına merhem olmaya devam ediyor. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayama yönelik faaliyetlerini sürdüren ekipler, Antakya ve Defne’deki tüm mahalleleri tek tek gezerek su dağıttı. Dağıtımlar çerçevesinde ekipler, ilerleyen haftalarda bölgede su dağıtımını 15 tır ile aralıksız sürdürecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de eşlik ettiği dağıtımlarda depremzede çocukların da ihtiyaçları giderildi.

Aynı zamanda, Gölcük Belediyesi Fen İşleri ekipleri Antakya’da, sanayi esnafının dükkanlarını açabilmesi için iş yerlerinin önündeki molozları temizledi. Molozları kaldırarak döküm alanına taşıyan ekipler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin enkaz kaldırma çalışmalarına da destek olmaya devam etti.