Gölcük Belediyesi pehlivanı Manavgat'ta şampiyon oldu

Gölcük Belediyespor pehlivanı Yunus Emre Akman, 10. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde büyük orta boyda şampiyon oldu.

Gölcük Belediyesi pehlivanı Manavgat'ta şampiyon oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Gölcük Belediyespor pehlivanı Yunus Emre Akman, 10. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde büyük orta boyda şampiyon oldu.

Gölcük Belediyespor pehlivanı Yunus Emre Akman, 10. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne katıldı. Çekişmeli mücadelelere sahne olan güreşlerde rakiplerini yenen Akman, büyük orta boyda şampiyon oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Akman’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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