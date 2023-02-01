Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki 23 dükkanı satışa çıkarıyor

Gölcük Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki 23 dükkanı, 7 Şubat Salı günü ihale ile satışa çıkaracak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gölcük Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, Hisareyn D-130 Karayolu kenarında yapılan, Gölcük Yeni Sanayi Sitesi’ndeki 23 dükkan, 7 Şubat Salı günü saat 15.00’da belediye encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satışa çıkarılacak. Dükkanlardan satın almak isteyenlerin, Gölcük Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden şartname alıp, ihale evraklarını 7 Şubat Salı günü saat 12.00’a kadar teslim etmesi gerektiği öğrenildi.