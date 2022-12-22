Gölcük'e çift kaydıraklı aquapark yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Değirmendere-Halıdere arasındaki sahil parkına çift kaydıraklı aquapark yapılıyor.

Projede Halıdere’den Değirmendere’ye uzanan yaklaşık 1000 metrelik yürüyüş yolu ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Restoran binasında da kaba inşaat tamamlanırken, iç kısımlarda son rötuşlar yapılıyor. 2 basketbol sahasını tamamlayan ekipler, futbol sahasını ve idari binayı da restore ederek yeniledi. Yine çalışmalar dahilinde 30 araçlık otoparkın yapımı da tamamlandı.

Halıdere tarafında çocuk oyun grubu ve fitness alanını tamamlayarak kullanıma açan ekipler, Değirmendere mevkiinde bulunan mescit ve tuvalet binalarını da tamamlama aşamasına geldi. Aquaparkın düşme havuzu ile kaydırakların montajı yapılırken, su oyun grubunda aletlerin montajı gerçekleştirildi. Aquapark alanının zemin kaplama çalışmalarına başlayan ekipler, içerisinde idari bölümler, duş ve soyunma odalarının bulunduğu binanın kaba inşaatını tamamlamak üzere. Ayrıca proje genelindeki yeşil alanlarda regülaj çalışmaları yapılırken, sulama ve elektrik altyapı imalatlarına devam ediliyor.

Projede neler var?

37 dönüm park alanına sahip olacak projede bin 400 metre sahil yürüyüş yolu, 2 çocuk oyun grubu, 2 fitness alanı, iki basketbol, futbol sahası, otopark, 384 metrekare kafeterya, mescit ve tuvalet yer alacak. Projede ayrıca spiral kaydıraklı aquapark (2 kaydırak, 70 metrekare düşme havuzu), sprey action (su parkı) ve 180 metrekare idari bina bulunuyor.