Gölcük'e çok amaçlı kapalı spor salonu müjdesi

Gölcük’e çok amaçlı kapalı spor salonu kazandırılması konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile mutabakata varıldığı bildirildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve Kocaeli milletvekilleri; Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır ve Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Gölcük’te yapılması planlanan ve en az 5 bin metrekare kapalı alana sahip olacak spor salonu projesi için onay alındığı belirtildi. Başkan Sezer, projeye destek sağlayan Bakan Osman Aşkın Bak ve milletvekillerine teşekkür ederek, yatırımın ilçe gençliği ve spor camiası için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeni spor salonunun, Gölcük’teki gençler, spor kulüpleri ve sporcular için önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Sezer, yatırımın tamamlandığında bölgedeki spor faaliyetlerine önemli katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.