Gölcük'e yapılan yeni terminalin temel betonu atılıyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yapımına başlanan yeni terminal binasında temel betonu atılıyor.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından modern ve içerisinde birçok imkanın bulunduğu terminal binası yapılıyor. Geçtiğimiz hafta yapının temel demir bağlantılarını yapan Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu hafta sonu da temel betonu atıyor.

Bin 200 metreküp beton dökülüyor

Deplase çalışmalarının ardından zemin düzenlemesi yapılan alanda temel çalışmalarında sona yaklaşıldı. Daha önce zemin düzenlemesi ve temel demir bağlantıları yapılan yapının şimdi de temel betonu dökülüyor. İş çerçevesinde yapının temeline toplamda bin 200 metreküp beton dökülecek. Zemin düzenlemesi yapılan Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali proje alanının grobetonu atıldı. 10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binasının zemin katı bin 450 metrekare, 1. normal katı 460 metrekare olarak toplamda bin 910 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

13 peron olacak

Yeni Gölcük Terminal binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alıyor. Ayrıca terminalde 13 peron olacak.