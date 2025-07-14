Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Gölcük Otobüs Terminali bu gece hizmete giriyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Gölcük’te mevcut terminalin yetersizliğini gidermek için hayata geçirdiğimiz, ulaşımı kolay, konforlu ve modern yeni otobüs terminalimiz bu gece itibarıyla hizmete giriyor. Gölcük’e yakışan bu yatırımın, ilçemize ve siz kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Piyalepaşa Mahallesi’nde bulunan yeni Gölcük Otobüs Terminali, 10 bin metrekare alana inşa edildi. Zemin katı bin 450 metrekare, 1. katı 460 metrekare olmak üzere toplam bin 910 metrekare kullanım alanına sahip. 13 peronlu Gölcük terminal binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler olacak. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler bulunacak.