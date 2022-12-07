Gölcük Pus Pisti hizmete açıldı

Gölcük Buz Pisti, tamamlanan bakım onarım çalışmalarının ardından buz pateni sporcularının gösterisiyle hizmete açıldı.

Gölcük Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde esaslı bakım onarımdan geçen Gölcük Buz Pisti, yeni sezon için hizmete açıldı. Açılışta buz pateni sporcuları, hazırladıkları birbirinden başarılı gösterilerini sergiledi. İlçede spor yatırımlarına devam edeceklerini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, açılışı yapılan pistin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gölcük Buz Pisti pazartesi hariç, haftanın 6 günü 12.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.