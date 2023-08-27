Gölcük'te açık hava sinema keyfi

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları’nda buluşan Gölcüklüler “Geniş Aile 2: Her Türlü” filmi ile eğlenceli bir akşam geçirdi.

Gölcük Belediyesi ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları dün “Geniş Aile 2: Her Türlü” filmi ile devam etti. Dün Şirinköy’de bulunan Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe her yaştan vatandaş ilgi gösterdi. Kahkahalarla geçen akşamda, Gölcüklülere patlamış mısır ve çay ikram edildi.