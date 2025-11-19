Gölcük'te atıl durumdaki tarihi yapı kütüphane oluyor

Gölcük'te Değirmendere Yalı Evleri'nin hemen yanında bulunan atıl durumdaki tarihi yapı, restore edilerek kütüphaneye dönüştürülmek üzere projelendirildi.

Gölcük Belediyesi’nin yürüttüğü kültür çalışmaları kapsamında; kamulaştırılan ve korunması gereken kültür varlığı niteliğindeki binanın restorasyon, rölöve ve restitüsyon projeleri, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanıyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yapıyı özellikle çocuklar ve gençlerin kullanacağı bir kütüphaneye dönüştürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Başkan Sezer, bu değerli yapının aslına uygun bir şekilde ihya edileceğini belirterek, "Gölcük’ümüzün tarihine sahip çıkmaya, aynı zamanda geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize imkan sağlamaya devam edeceğiz" dedi.