Gölcük'te ATV tutkunları zorlu parkurda mücadele etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen Türkiye 2. Geleneksel ATV Yarışları, zorlu parkurda nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Gölcük Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hasaneyn Yasakdüzü’nde düzenlenen 2. Geleneksel ATV Yarışları sona erdi. 3 gün boyunca 150 ATV tutkununu bir araya getiren etkinlik, yüzlerce izleyici tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinliğin açılışına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ATV tutkunları ve aileleri katıldı.

Başkan Sezer’in yarışmacılara başarılar dilediği konuşmasının ardından verdiği start ile başlayan yarışlar, çamur ve su dolu engebeli parkurda kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Parkurda ilerlemekte zorlanan sürücülere görevli araçlar yardım ederken, yarışları güvenlik şeridinin ardından takip eden seyirciler de ATV’lerden sıçrayan çamurlardan etkilendi.

Zorlu yarışların ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri törenle takdim edildi. Törende konuşan Başkan Sezer, "Spor Kenti Gölcük" sloganı ile böylesine heyecan dolu etkinliğe ev sahibi yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Sezer, dereceye giren yarışmacıları tebrik ederek, etkinliğe katılan ve görev alan herkese teşekkür etti.

Yarışmacılar da etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve belediye ekibine teşekkür etti.