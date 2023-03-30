Gölcük'te çocuklar Ramazan akşamını doyasıya eğlenerek geçirdi

Kocaeli’de Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Ramazan Ayı Çocuk Şenliği” etkinlikleri çerçevesinde çocuklar, doyasıya eğlendi.

Gölcük Belediyesi, “Ramazan Ayı Çocuk Şenliği” etkinlikleri ilçedeki çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Ulaşlı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen şenlikte çocuklar, geleneksel Ramazan akşamlarının tadını doyasıya çıkardı. Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Pişekar ve çocuk etkinliklerinin yer aldığı interaktif ve gölge tiyatro oyunları ile çocuklar ve aileleri eğlenceli anlar yaşadı. Ramazan’ın manevi atmosferini çocuklara anlatarak, Ramazan geleneklerini yaşatma amacıyla düzenlenen Geleneksel Ramazan Akşamları Çocuk Şenliği devam edecek. Gölcük’ün birçok noktasında düzenlenecek etkinlikler; 2 Nisan Pazar günü, saat 21.00’da, Değirmendere Kültür Merkezi’nde devam edecek.