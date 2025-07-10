Gölcük'te çocuklar ve gençler sanat dolu 3 gün geçirdi

Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği sanat atölyelerinde 11-17 yaş arasındaki çocuk ve gençler, sanat dolu 3 gün geçirdi.

Gölcük Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında çocuk ve gençleri sanatla buluşturdu. 7-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen "Çocuk ve Gençlerle Sanat Yolculuğu" etkinliği, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi önünde 11-17 yaş arasındaki bireyleri sanatla bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında sanat eğitmeni Meryem Cineviz, çocuk ve gençlere seramik şekillendirme, cam boncuk kolye yapımı ve Kintsugi uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Çocuklar ve gençler, öğrendikleri bilgiler doğrultusunda uygulamalar yapma imkanı buldu. Kendi elleriyle seramik şekillendiren katılımcılar, cam boncuklardan yaptıkları kolyelerle kendilerini ödüllendirdi. Etkinlik boyunca eğlenceli vakit geçiren bireyler, her yaz düzenlenen bu sanat dolu günler için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.