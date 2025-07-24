Gölcük'te geleneksel Türk evi restore edilecek

Gölcük Saraylı’da yer alan tescilli geleneksel Türk evinin restorasyonu için ihale düzenledi. Yapının pencere, çatı ve döşemeleri aslına uygun şekilde yenilenecek.

Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi’nde bulunan 436 ada 1 parseldeki tescilli yapının restorasyonu için ihale düzenledi. İhale İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye 4 firma teklif verdi. En düşük teklif 5 milyon 603 bin 232 TL oldu. İhale sonucunun komisyon değerlendirmesinden sonra açıklanacağı bildirildi.

Restorasyon işi, kentsel sit alanı içerisinde yer alan ve 2. grup tescilli olarak koruma altına alınmış kamu mülkiyetindeki iki katlı yapıyı kapsıyor. Saraylı Köyü meydanına cepheli olan ve geleneksel Türk evi plan-tipolojisine sahip binanın restorasyon çalışmaları kapsamında; sonradan eklenen eklentiler yıkılacak, yapıdaki pencere, kapı, döşeme, tavan ve çatı unsurları ön kapı ve zemin tavanı hariç tamamen sökülerek yenilenecek. Ayrıca tüm duvarlara kıtıklı sıva yapılacak, merdivenler yenilenecek ve ahşap elemanlara koruyucu müdahaleler uygulanacak. İş dahilinde temel güçlendirme çalışmaları da projeye dahil edildi.