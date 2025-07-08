Gölcük'te riskli binalar yıkılıyor

Gölcük Belediyesi, ilçede güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı ya da sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Gölcük'te riskli binalar yıkılıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Gölcük Belediyesi, ilçede güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı ya da sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Çalışmalarda son olarak Hasaneyn köyünde bulunan 4 metruk binanın maili inhidam raporu doğrultusunda yıkımı ve enkazının kaldırılma işlemini belediye ekipleri tarafından tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte; ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 145 bina, Merkez Kentsel Dönüşüm alanındaki 322 konut, 247 dükkan, 54 ofis, Denizevler’deki 50 ve eski sanayi alanındaki 10 bina yıkılıp enkazı kaldırılmış oldu.

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