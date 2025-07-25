Gölcük'te üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti

Gölcük Belediyesi, her yıl olduğu gibi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) en doğru tercihi yapmak için karar vermeye çalışan üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı verecek.

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi toplantı salonunda hazırlıkları sürdürülen Tercih Danışmanlık Merkezi’nde görevlendirilen uzman öğretmenler, 31 Temmuz Perşembe ve 11 Ağustos Pazartesi tarihleri arasında üniversite adaylarına en doğru bölüm ve üniversiteyi tercih etmeleri için yardımcı olacak.

Tercih Danışmanlık Merkezi, 31 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında (cumartesi ve pazar günleri dahil) tarihlerinde, 09.30-12.30, 13.30-15.30 saatlerinde hizmet verecek.

Eğitim alanında her zaman öğrencilerin yanında olduklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin üniversite tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapmalarına katkıda bulunmak için uzman öğretmenimiz ile birlikte, Ücretsiz Tercih Danışmanlık Merkezi hizmetimizi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da başlatıyoruz. Öğrencilerimiz için yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.