Gölcük'te yenilenmeyen okul kalmıyor

Gölcük’te eğitim yatırımları çerçevesinde okullar yenileniyor.

Gölcük Belediyesinin girişimleriyle ilçede yenilenmeyen okul kalmıyor. Çalışmalar çerçevesinde Koray Aydın Parkı altındaki kalıcı iş merkezinin eğitim yuvasına dönüşme çalışması hızla devam ederken, Değirmendere Gaipler Mezarlığı yanındaki Özel Eğitim Uygulama Okulu inşası ve Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi okul binası ve kapalı spor salonu, İhsaniye Fidanlık İlkokulu ile Şirinköy İlkokulu’nun yeni bina yapım çalışmaları da devam ediyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçede devam eden eğitim yatırımlarını İlçe Milli eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ile birlikte inceledi. İnşa çalışmalarını gezen Başkan Sezer, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Sezer, devam eden çalışmalarının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kalıcı iş merkezi eğitim yuvası olacak

Çalışmalar çerçevesinde Donanma Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde yer alan, 17 Ağustos 1999 Depremi sonrasında inşa edilen kalıcı iş merkezi, Gölcük Belediyesi girişimleri sonucu eğitim yuvası oluyor. Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teknik ve statik açıdan son derece sağlam olduğu belirlenen, 4800 metrekare kullanım alanı bulunan bina, inşaat çalışmaların tamamlanması sonrasında, okul olarak kullanılacak. 2024-2025 eğitim öğretim dönemine hazır olacak binanın şubat ayında tamamlanması hedefleniyor.

Gölcük Özel Eğitim Uygulama Okulu yapılıyor

Bir başka eğitim yatırımında ise Gölcük Belediyesi mülkiyetinde iken meclis kararı ile Maliye Hazinesine devredilen, Değirmendere Gaipler Mezarlığı yakınındaki 4 dönüm arsada inşaat çalışmaları devam ediyor. 3 bin 511 metrekare olacak Gölcük Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 16 derslik, yemekhane, konferans salonu, 5 iş atölyesi, beden eğitim salonu, kantin, sığınak ve idari odalar yer alacak.

Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi okul binası yükseliyor

İlçenin köklü eğitim kurumlarından Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi okul binası inşaatı temeli atıldı, 1. kattaki inşaat çalışmaları ise devam ediyor. 36 derslikli olacak yeni okul binasının ve okulun hemen yanında yapımı devam eden, zeminde 760 metrekare kapalı spor salonunun, 550 günde tamamlanması planlanıyor.

Fidanlık İlkokulu ve Ortaokulu 2024’de tamamlanacak

İhsaniye Fidanlık İlkokulu’nun 16 derslikli yeni okul binasının kaba inşaatı da tamamlandı. Öğrencilerin, güvenli ve modern bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacak yeni okul binasının 2024 yılında tamamlanarak, önümüzdeki eğitim - öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanıyor. Çiftlik İlkokulu’na nakledilen Fidanlık İlkokulu öğrencilerine Gölcük Belediyesi minibüsleri ile verilen ulaşım desteği de kesintisiz devam ediyor.

Eğitim yatırımları çerçevesinde temeli atılan Şirinköy İlkokulu’nun yeni binasında 1. katta inşaat çalışmaları devam ediyor. 24 derslikli olacak yeni okul binasının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Tamamlanan okullar

Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi’nin 24 derslikli yeni binası 2020 yılında, Şehit Kamuran Ablak Ortaokulu binası içinde oluşturulan 8 derslikli Gölcük Özel Eğitim Meslek Okulu 2021 yılında, 14 derslik ve Şehit Bülent Albayrak Ortaokulu binası içindeki 5 atölyeli Yücel Koyuncu Gölcük Bilim Sanat Merkezi 2021 yılında tamamlanarak eğitime açıldı.

Eğitime her zaman desteğini sürdüren Gölcük Belediyesi, inşa çalışmaları devam eden okullara ise eğitimin aksamaması için prefabrik derslikler kazandırıyor. Bu çerçevede, Donanma İlkokulu bahçesine 100 metrekare ve Yazlık Tabosan İlkokulu bahçesinde ise 200 m2 bina tamamlanarak eğitime açıldı.

Yenilenen okullar eğitime devam ediyor

Gölcük’te devam eden eğitim yatırımları ile 18 derslikli ve 4 laboratuvarlı Gölcük İhsaniye Mesleki ve T.A.L. 2021 yılında, 30 derslik, 4 atölye, 8 laboratuvarlı Şehit Volkan Tantürk Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2021 yılında, 24 derslikli İhsaniye Anadolu Lisesi 2023 yılında binaları güçlendirilerek yenilendi. Yatırımlar kapsamında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen; İhsaniye İlkokulu, Hisareyn İlkokulu, Hacı Halit Erkut Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Yazlık Tabosan İlkokulu ve Donanma İlkokulu mevcut binaları yıkılarak yenileri yapılacak.