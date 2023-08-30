Gölcük'te zafer bayramı halk oyunları ve bando gösterileriyle kutlandı

Gölcük’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü, halk oyunları ve bando gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

Kurtuluş Savaşı’nı zaferle taçlandıran, Anadolu’nun ebedi Türk yurdu olarak bir kez daha tescillediği, kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıl dönümü Gölcük’te törenle kutlandı. Anıtparkta düzenlenen tören, Kaymakamlık, Donanma ve Gölcük Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başladı. Donanma Bandosu eşliğinde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından “Çelenk Sunma Töreni” sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı daha sonrasında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde düzenlenen tören ile devam etti. Okunan şiirler ve yöresel halk oyunları performansları izleyenlerden tam not aldı. Tören araçlarının ve donanma komutanlığı askeri bandonun geçit törenin ardından sona erdi.

Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Furkan Aynur, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan, gaziler, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.