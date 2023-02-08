Gölcük'ten deprem bölgesine 15 tır dolusu yardım

Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğinde başlatılan kampanya ile toplamda 11 tır yardım malzemesi ve 4 tır dolusu su ve bin kişiye sıcak yemek hizmeti verecek aşevi ekipmanı deprem bölgesine gönderildi.

Gölcüklüler, depremzedelere yardım ulaştırmak için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi iş birliğiyle AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına ilçede yaşayan vatandaşların yoğun desteği sürüyor. Yardımseverlerin getirdiği ve özenle paketlediği yardım malzemeleri ile doldurulan 11’inci tır da deprem bölgesine gönderildi. Yardımlar çerçevesinde 11’i gıda, giyim, temizlik malzemesi, 4’ü de içme suyu olmak üzere 15 tır dolusu yardım deprem bölgesine gönderilmiş oldu.

Gölcük Belediyesi, günlük bin kişiye sıcak yemek verecek aşevinin ekipman ve erzakını taşıyan kamyonu da Antakya’ya gönderdi. Ekipte bulunan 3 aşçı ve 3 yardımcı personel depremzedelere sıcak yemek hazırlayacaklar.

Gölcük Belediyesi ayrıca gece saatlerinde hazırlıkları tamamlanan 2 çöp kamyonu ve su tankerini 6 personel ile birlikte deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla Hatay’a uğurladı. Dün gece saatlerinde ekipleri deprem bölgesine uğurlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Deprem bölgelerinde görev yapan tüm personel ve gönüllülere Allah’tan kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun" dedi.