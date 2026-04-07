Gölcük Ulaşlı'da inşa edilen alt geçit projesiyle ulaşım kesintisiz hale gelecek

Gölcük ilçesi Ulaşlı Mahallesi’nde başlatılan D-130 karayolu alt geçit projesinde çalışmalar devam ediyor.

Yaya ve araç güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında sahil kesimi ile yerleşim alanları birbirine bağlanacak. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bin metre yağmur suyu ve 300 metre atık su hattı imalatı gerçekleştirildi. Projenin temel yapısı için 22 metre uzunluğunda ve 80 santimetre çapında 58 fore kazık çakıldı. Kazık imalatlarında 625 metreküp beton ve 102 ton demir kullanılırken, döşeme ve yaklaşım plakları için de 260 metreküp beton ile 28 ton demir sarf edildi. Güzergah genelinde şu ana kadar 600 ton asfalt serimi yapan ekipler, tünel içi temel ve duvar çalışmalarını sürdürüyor.

D-130 Karayolu trafiğe açıldı

Çalışmalar kapsamında daha önce güvenlik gerekçesiyle daraltılan D-130 karayolundaki şeritler, imalatların tamamlanmasının ardından yeniden çift yönlü olarak tam kapasiteyle trafiğe açıldı.

Alt geçidin tamamlanmasıyla D-130 karayolunun güneyindeki 1047 Sokak ile kuzeyindeki 1019 Sokak arasında bağlantı sağlanacak. Bu sayede sürücüler ve yayalar, ana yol trafiğine girmeden sahil ve iç kesimler arasında güvenli ulaşım imkanına kavuşacak.

Büyükşehir ekiplerinin, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan çevre sokaklardaki asfaltlama faaliyetlerine de kısa sürede başlayacağı bildirildi.