Gölcük ve Başiskele'nin turizm rehberleri tanıtıldı

Kocaeli Gölcük Başiskele Turizm Birliği tarafından hazırlanan, "Gölcük ve Başiskele Turizm Rehberi", Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıca Tesisleri’nde düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Gölcük ve Başiskele ilçelerinin turizm potansiyelini artırmak ve tanınmasına katkı sunmak amacıyla hazırlanan "Gölcük ve Başiskele Turizm Rehberi" düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıca Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda, Kocaeli Gölcük Başiskele Turizm Birliği tarafından iki ilçe için ayrı ayrı hazırlanan "Gölcük ve Başiskele Turizm Rehberi" hakkında basın mensuplarına bilgiler verildi.

Toplantıya, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Turizm Birliği üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Başkan Sezer ve Başkan Özlü rehber ve turizm çalışmaları hakkında bilgiler verdikleri toplantıda, basın mensuplarının sorularını cevapladılar.

"Gölcük’te çok sayıda tarihi ve kültürel, gezilebilecek yerler bulunuyor"

Turizm rehberi çalışmasının önemine değinen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Sanayi anlamında önemli yatırımları barından iki ilçenin de çok ciddi turizm potansiyelleri var. Toplantıyı yaptığımız alan Roma döneminden beri şifa anlamında kullanılmış. Gölcük’te çok sayıda tarihi ve kültürel, gezilebilecek yerler bulunuyor. Bu rehberlerde her iki ilçenin de turizm potansiyeline katkı sağlayacağını düşünüyorum. Rehberleri, özellikler konaklama tesislerine ve erişilmesi kolay olan yerlere bu rehberleri ulaştıracağız. Rehberin hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok ciddi bir turizm potansiyeline sahibiz"

Gölcük ve Başiskele’nin her alanda sıkı ilişkide olan güzide iki ilçe olduğunu ifade eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Çok ciddi bir turizm potansiyeline sahibiz. Hem tarihi hem de doğal güzellikleri bakımından çok güzel imkanlara sahip iki güzel ilçeyiz. Antik çağlarda Astakos medeniyetine ev sahipliği yapmış bir Başiskele’den bahsediyoruz. Bu İzmit’te Nikomedia’dan daha eski bir tarih. Son dönemlerde çok yabancı turist geliyor ilçemize. Ziyaretçilerimiz ilçelerimizin doğasına hayran kaldıklarını söylüyor. Ham olsun böyle müthiş bir coğrafyada yaşıyoruz" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak ise "Gölcük ve Başikele ilçelerimiz, tarihi, kültürel ve doğal olmak üzere her türlü dokuya sahip. İlçelerimize yerli turistlerin ilgisi güzel. Ama uluslararası turizm anlamında yatırım ve tanıtım anlamında çalışmalara ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu anlamda bu rehberlerin hazırlanması çok önemli" şeklinde konuştu.

Gölcük’e dair ne varsa bu rehberde

Kapsamlı bir çalışmanın ardından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan, Başiskele ve Gölcük’ü tanıtan ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı rehberde; özel sektör tarafın işletilen yerler ile iletişim bilgileri de dahil olmak üzere gezilecek tarihi, kültürel ve turistik yerlere ilişkin bilgiler ve ekinde harita yer alıyor.