Gölcük ve iklim krizini en iyi yansıtan kareler ödüllendirildi

"Küresel Isınma-İklim Krizi" ile "Sizin Gözünüzden Gölcük" konulu fotoğraf yarışmalarına dereceye giren fotoğrafçılar ödüllerine kavuştu.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onayıyla, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) tarafından düzenlenen, "Küresel Isınma - İklim Krizi" konulu 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması ve "Sizin Gözünüzden Gölcük" konulu 14. Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren fotoğraf sanatçıları için ödül töreni düzenlendi. Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısında düzenlenen törenle ödüller takdim edildi.

"Fotoğraflardan oluşan kitabı Gölcük Belediyesi olarak yayınlayacağız"

İlçenin adının uluslararası ve ulusal, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle duyurulması için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "2008 yılında kurulan GFSD’nin kurucularındanım. O günden bu yana Gölcük Belediyesi ve GFSD önemli projelere imza attılar. Özellikle 10 yıl boyunca devam eden en son 2019 yılında düzenlediğimiz ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasımız’ başlıklı fotoğraf yarışmalarına dikkat çekmek istiyorum. Türkiye’nin en geniş somut olmayan kültürel miras fotoğraf arşivi Gölcük Belediyesi’ne aittir. Kaybolan mesleklerin son temsilcileri, çocuk oyunları ve pek çok somut olmayan kültürel mirasımızı, düzenlediğimiz yarışmalarla kayıt altına alıp, gelecek nesillere aktarılmasını sağladık. UNESCO tarafından hem Gölcük Belediyesi hem de GFSD kültüre olan katkısı nedeniyle ödüllendirildiler. 10 yıl düzenlenen yarışmalarda dereceye giren, mansiyon alan ve sergileme kazanan fotoğraflardan oluşan kitabı Gölcük Belediyesi olarak yayınlayacağız. Kitapta fotoğrafa konu somut olmayan kültürel mirasımız açıklanacağı gibi, kim tarafından, hangi tarihte ve nerede çekildiği bilgileri de yer alacak" dedi.

Sizin Gözünüzden Gölcük

Gölcük sınırları içinde yer alan keşfedilmeyi bekleyen turistik alanların ve çekim merkezlerinin, ilçenin simgeleri haline gelen mekanların fotoğraf sanatının kalıcı gücü ile gelecek nesillere aktarma amacıyla düzenlenen "Sizin Gözünüzden Gölcük" konulu ödüllü fotoğraf yarışmasına; 16 farklı şehirden, 105 kişi, 392 fotoğraf gönderdi. Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmenin ardından yarışmada 1. Ömer Faruk Güler, 2. Melih Sular, 3. ise Sema Ulubir oldu. Yarışmada; Sare Kural, İbrahim Kaya ve Aytül Akbaş’a ait 3 fotoğraf mansiyon ödülü kazanırken, 34 fotoğraf ise sergilemeye değer bulundu.

22 farklı ülkeden fotoğrafçı katıldı

"Küresel Isınma - İklim Krizi" konulu 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na ise 22 farklı ülkeden, 521 kişi, 1784 fotoğrafla katıldı. Yarışmada altın madalyayı Şebnem Coşkun, gümüş madalyayı Bangladeşli Mithail Afrige Chowdhury, bronz madalyayı ise Kadir Tezel kazandı. Yarışma jürisi tarafından yapılan değerlendirmede mansiyon ödüllerini; Mehrdad Vahed Yousefabad, Mahmut Serdar Alakuş, Mahmut Serdar Alakuş, Mithail Afrige Chowdhury, Cengizhan Türkoğlu, Prakash Kandakoor kazanırken, 50 fotoğraf da sergilemeye değer bulundu.