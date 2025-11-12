Gölcüklü öğrenciler ara tatilde tiyatro ile buluştu

Gölcük’te çocuklar için "Miyav Karnavalı" adlı tiyatro oyunu ücretsiz olarak sahnelendi.

Gölcük Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilindeki öğrenciler için tiyatro etkinliği düzenledi. Bu kapsamda, "Miyav Karnavalı" adlı çocuk oyunu Kavaklı Kongre Sarayı’nda sahnelendi. Oyun 13 Kasım Perşembe günü Gölcük Belediyesi Yazlık Kültür Merkezi’nde bir kez daha sahnelenecek. Saat 14.00’te başlayacak ücretsiz etkinliğe tüm çocukların ve ailelerin davetli olduğu bildirildi.