Gölcüklüler insanlık dışı saldırıyı protesto etti

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırısına tepki gösteren Gölcüklüler, Filistin için tek yürek oldu.

Gölcüklüler, 500 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırısını protesto etmek için Anıtpark’ta bir araya geldi. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarını alan Gölcük halkı, İsrail’in katliama varan saldırılarını protesto etti. Eyleme Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eylemde İsrail aleyhine sloganlar atan Gölcüklüler, saldırılar sonucu şehit olan Filistinliler için de dualar ettiler.

İsrail’in acımasız saldırılarına tepki gösteren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Bu saldırı, 21. yüzyılda uygarlığın geldiği nokta açısından utanç vericidir. Görevi insanları yaşatmak olan sağlık çalışanlarını öldürmek insanlığa, vicdana savaş açmaktır. Bir hastaneye, hastalara, kadınlara, çocuklara, yaşlılara saldırıda bulunulmasının gerekçesi olamaz. Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; gecenin bu saatinde, İsrail’in yaptığı zulmü protesto etmek için toplanan hemşehrilerime, siyasi parti ilçe başkanlarına şükranlarımı sunuyorum" dedi.