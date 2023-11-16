Golden Palm Awards'ta geri sayım başladı

Golden Palm Awards (Altın Palmiye Ödülleri), 20 Kasım tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek. Törende iş, sanat ve medya dünyasından isimlere ödüller verilecek.

Golden Palm Mag tarafından düzenlenen 10. EMPCLINICS Golden Palm Awards, 20 Kasım Pazartesi günü Raffles Otel’de gerçekleşecek. Ünlü manken Ece Gürsel ve ünlü oyuncu Hakan Bilgin’in sunacağı organizasyonda, kırmızı halı sunuculuğunu ise Hülya Yenidoğmuş yapacak. Organizasyona iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katılacak. Halk oylamasıyla ödüllerin sahiplerini bulacağı ödül töreni için toplam 264 bin 738 kişi oy kullandı.

"En iyisini yapmak için çalıştık"

Golden Palm Awards Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Organizasyonumuzun 10. yılı, Cumhuriyetimizin de 100. Yılı... Ana sponsorumuzun da 1. yılı... 1,10 ve 100 rakamlarının bir araya geldiği bir tevafuk oldu. Altın Palmiye Ödülleri artık bir dünya markası oldu. Her yıl kendini aşan ve çıtayı yükselten bir marka haline geldik. Hedefimiz, bu yıldan sonra bu organizasyonu Dubai, Katar, ABD ve Avrupa’da yapmak. Halk oylamasıyla çok çekişmeli bir yarışma oldu. Oylamaya katılan 264 bin 738 sanatsevere ve ana sponsorumuz EMPCLINICS Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Muratoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir işbirliği örneği gösterdik. Pazartesi günü kültür, sanat, müzik, iş, ekonomi ve cemiyet dünyasının birlikte olacağı bir organizasyon olacak. Bu organizasyonun başarıya ulaşması için her türlü fedakarlığı yaptık" dedi.

"Sanatın ve sanatçının yanındayız"

EMPCLINICS Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Muratoğlu şöyle konuştu: "EMPCLINICS’in maddeye ve manaya verdiği değerler evrensel kanunlar ve yasalar çerçevesinde işliyor. Bu yüzden her dönem sanatçının sadece ödüllendirilmesi değil, yaptığı bütün çalışmalarda desteklenmesi gerektiğini düşünen bir klinik. Kendi içinde de sanatçılar barındırıyor aslında. Şirketimizin 1. Yıl lansmanında Altın Palmiye’nin 10. yılını kutluyor olmak ve bütün bunların Cumhuriyet’in 100. Yılı’na denk gelmiş olması, bizi bu geceye hazırlayan her şeyden çok motive eden bir konuydu. Rakamların dansı; başında 1 yoksa kaç tane 0 olduğunun bir önemi olmuyor. O yüzden Cumhuriyetin 100. Yılı’nı; sanki Altın Palmiye’nin 100. Yılı sanki EMPCLINICS’in 100. yılı gibi düşünüp yeterince motive olarak ne yaptığını bilen kalabalık bir ekiple (55 kişi) tabiri caizse tadını çıkarta çıkarta güzel bir gece organize ediyoruz. Sanatın ve sanatçının desteklenmesi, takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi bizim için hep vardı, hep olacak."