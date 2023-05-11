Golden State Warriors seriye devam dedi

NBA Batı Konferansı Yarı Final 5. maçında Golden State Warriors, evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers'ı 121-106 mağlup etti ve seriyi 3-2'ye getirdi.

Golden State Warriors seriye devam dedi
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NBA Batı Konferansı Yarı Final 5. maçında Golden State Warriors, evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Lakers’ı 121-106 mağlup etti ve seriyi 3-2’ye getirdi.

NBA’de play-off heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı Yarı Final 5. maçında Golden State Warriors, Chase Center’da mücadele ettiği Los Angeles Lakers’ı 121-106 mağlup ederek ikinci galibiyeti aldı ve seriyi 3-2 yaptı. Warriors’ta Stephen Curry 27 sayı, 8 asist, Andrew Wiggins 25 sayı, 7 ribaund ve Draymond Green da 20 sayı, 10 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Lakers’ta ise LeBron James 25 sayı, 9 ribaund ve Anthony Davis 23 sayı, 9 ribaund ile maçı tamamladı.

New York Knicks evinde kazandı

Doğu Konferansı Yarı Final 5. karşılaşmasında New York Knicks, Madison Square Garden’da oynadığı Miami Heat’i 112-103 yenerek ikinci galibiyetini elde etti ve seriyi 3-2’ye getirdi. New York’ta Jalen Brunson 38 sayı, 9 ribaund, RJ Barrett 26 sayı, 7 ribaund ve Julius Randle 24 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Miami’de ise Jimmy Butler 19 sayı, 7 ribaund ve Bam Adebayo 18 sayı, 8 ribaund ile takımına katkıda bulundu.