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Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor

Bağcılar'da 3 gün önce etkili olan sağanak yağışın ardından suya gömülen hafriyat kamyonlarının kurtarılması için çalışmalara devam ediliyor. 5 hafriyat kamyonu ve 3 iş makinesi alandan çıkarılırken, diğer kamyonların kurtarılması için çalışmalara devam ediliyor.

Göle dönen şantiyedeki hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışması sürüyor
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İstanbul’da 3 gün önce etkili olan sağanak sonrası birçok yeri su basmış, Bağcılar Bağlar Mahallesi’ndeki bir şantiye alanı da göle dönmüştü. Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de suyun altında kalmıştı. Hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışmalarına ise devam ediliyor. Suyu tahliye etme çalışmaları sürerken, kurtarılan 5 kamyon ve 3 iş makinesi alandan çıkarıldı. Çamura gömülen 6 kamyonu ve bir iş makinesini kurtarma çalışmalarına da devam ediliyor. Çalışmalar ise dron ile havadan görüntülendi.

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İHA
Editör

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