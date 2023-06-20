Göle dönen sokaklardan botlarla böyle kurtarıldılar

Sakarya genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak sonrasında Hendek ilçesinin göle dönen sokaklarında vatandaşlar, botlarla kurtarıldı. Gece saatlerinde mahsur kalan 8 vatandaş bot yardımıyla SAKTİM ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış birçok noktada sel ve su baskınlarına sebep oldu. Geceden beri etkisini gösteren şiddetli sağanak yolları adeta göle çevirdi. Bu çerçevede Hendek ilçesi Beyküyü Mahallesi’nde yağış neticesinde oluşan sel suları evlere kadar girerken vatandaşlar, Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekiplerince bot ve iş makineleriyle tahliye edildi. Yaşadıklarını anlatan Emre Turan, “Evde uyuyorduk. Yan komşumuz seslenince uyanıp dışarı çıktık ve araçları yoldan çıkarttık. Geriye dönmeye gittiğimizde ise evin içine su girmişti anlık olarak yükselmişti. Yaklaşık bir metre su derinliği var. SAKTİM ekipleri de aileme ve komşularıma yardım ediyor” dedi.