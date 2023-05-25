Göle dönen yolda aracının içinde mahsur kalan kadın gözyaşlarını tutamadı

Ankara’da şiddetli sağanak yağışta yollar adeta göle dönerken, birçok araç yolda kaldı. Arabasının içinde suda mahsur kalan bir öğretmen ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Ankara’da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Etimesgut ilçesinde etkisini gösteren yağış nedeniyle yollar adeta göle dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Eryaman Altay Mahallesi Orhan Bey Caddesi’nde arabasında mahsur kalan öğretmen Sare Eroğlu ise gözyaşlarını tutamadı. Eroğlu, “Şu anda o kadar korktum ki ellerim dahil olmak üzere tüm vücudum titriyor. Konuşacak halde değilim aslında. Yağmur başlayalı yaklaşık 10 dakika olmuştu. Su birikintisi çok fazla değildi. Geçebilirim diye düşündüm. Fakat bir anda su çok yükseldi. Suyun içerisinde de araba çalışmadı. O anda sular yükselmeye devam etti. Arkadaşlarım beni gelip camdan çıkardılar. Şu anda da bekliyorum burada" dedi.

"Arabanın içerisinde neredeyse boğulacaktım"

Eroğlu, olayın şokunu henüz atlatamadığını belirterek, “Çok fazla ıslandım ama ıslanmak önemli değil, arabanın içerisinde neredeyse boğulacaktım. Arabanın içerisine bir anda su doldu. İçeride boğulmaktan çok korktum. Ama biz bunu her zaman yaşıyoruz. Yaklaşık 10 gün önce tekrar yaşadık. Birçok araba yine burada suyun içerisinde kaldı. Herhalde yolun fiziki koşullarında bir sıkıntı var. Çünkü en ufak yağmurda burası su doluyor ve sürekli insanlar burada suyun içerisinde kalıyor. Bunun benim başıma geleceğini düşünmemiştim ama herkesin başına gelebiliyormuş. Bunun bir çözümü olmalı. Biraz ileride benim evime dönen sokakta da su birikmiş, orada da sürekli olarak arabalar kalıyor. Biz bunu sürekli yaşıyoruz. Araçlarımız, insanlarımız zarar görüyor. Arkadaşlarım okuldan yetişmeseydi arabanın içerisinde kalabilirdim” diye konuştu.