Gölete uçan araçta ölen 3 kişiden 2'sinin kimlikleri belli oldu

Bilecik’te sabaha karşı, park halindeyken gölete uçan araç içindeki 3 kişi hayatını kaybederken, 2’sinin kimlikleri belli oldu.

Olay, sabaha karşı saat 04.00’te Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü Beşgöller mevkiinde meydana geldi. Y.K., içinde 4 kişinin daha olduğu 11 ER 436 plakalı otomobili Beşgöller mevkiindeki bir gölet kıyısına park etti. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı araç hareket ederek göle uçtu. Sürücü Y.K. ve araçta bulunan E.U. kendi imkanları ile yüzerek çıktılar. Araçta bulunan ve kimliği tespit edilemeyen 2 kadın ve 1 erkek çocuk Bursa Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler tarafından çıkarıldı. Kadın şahsın Sakarya’nın Geyve ilçe nüfusuna kayıtlı Derya Nur Mete (24) ve 5 yaşındaki Yüksel Berk Mete olduğu tespit edildi. Diğer şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı için şahsın kimlik bilgilerine ulaşılmaya devam ediyor. Dalgıç polislerin çıkardığı 3 cenaze, savcının incelemelerin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan, araç içinden sağ olarak kurtulan sürücü ve diğer şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.