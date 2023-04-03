Golf Milli Takımı, Başantrenör Keith Coveney önderliğinde kampa başladı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Golf Milli Takım aday kadro kampı, Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney yönetiminde bugün Silivri’de başladı.

Golf Milli Takım Başantrenörü Coveney, oyuncuları tanımak ve golf swing karekterlerini analiz etmek amacıyla yaklaşık bir hafta sürecek bir kamp programı planladı. TGF Silivri Golf Sahası’nda başlayan TGF Golf Milli Takım aday kadro kampına, TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney, TGF Golf Milli Takımı Başantrenör Yardımcısı Gencer Özcan ve milli takım antrenörleri İhsan Gencay Asan ve Begüm Yılmaz önderliğinde toplam 26 sporcu yer alıyor. Başantrenör Coveney, sporcuların oyun ve saha becerilerini geliştirmek, fiziksel yetenekleriyle zihinsel fonksiyonlarını birleştirmek için çalışmalar yapacak.

Keith Coveney: "Türkiye’de çok fazla yetenekli sporcu var"

Uzmanlaştığı teknolojik sistemleri Türkiye’de oyuncular üzerinde uygulayacağını aktaran 54 yaşındaki başantrenör, "Bunun oyunculara çok faydası olacak. Gelecekte faydasını çok fazla göreceğiz. Türkiye’de çok fazla yetenekli sporcu var. Sadece birkaç dokunuş gerekli. Bunu hep beraber başaracağız. Türkiye, özellikle İstanbul ve Belek’te dünya seviyesinde sahalara sahip. Aynı zamanda golfe çok ilgi duyan bir genç nüfusunuz da var. Bundan dolayı Türkiye’nin şansı hem mevsim hem de Türk gençliğinin golfe bakış açısının olumlu olması. Yapacağım çalışmalarla milli takımımızda bulunan birkaç oyuncuyu Avrupa Turu seviyesine çıkarmayı planlıyorum. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını bunu başararak alacağız" şeklinde konuştu.

Antrenör gelişimine de önem vereceklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Golf gelişimi, antrenör kalitesinden gelecek. Antrenör gelişimini tamamlarsak alttan gelen küçük yaştaki oyuncular daha iyi gelişeceğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Gencer Özcan: "Hocamız çok tecrübeli"

Milli Takım Başantrenör Yardımcısı Gencer Özcan, Keith Coveney’in Türk golfüne önemli katkılar yapacağını söyledi. Coveney’in tecrübesine vurgu yapan Özcan, "Hocamız çok tecrübeli bir antrenör. İrlanda golfü, dünyada kendini birçok kez kanıtlamış durumda. Keith Coveney’in milli takımımıza bütün yaş kategorilerinde pozitif katkı yapacağını düşünüyorum" dedi.

İhsan Gencay Asan: "Coveney’in tecrübelerinden yararlanacağız"

Milli Takım Antrenörü İhsan Gencay Asan ise teknik ekip olarak Coveney’in tecrübelerinden yararlanacaklarını aktararak, "Onun olmadığı zamanlarda burada sporcularımızın gelişimini takip edeceğiz. Türk golfü için güzel bir fırsat. Golf; İskoçya, İrlanda, İngiltere’de doğup büyüyen bir spor. Bu ülkeler hala ekol olarak dünya golfüne yön veriyor. İnşallah Türkiye’de de Keith ile başarıyı yakalayacağız" cümlelerine yer verdi.