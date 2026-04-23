Golfün yıldızları Antalya'da buluşacak

DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Antalya Belek’teki Regnum National Golf Kulübü’nde düzenlenecek Turkish Airlines Open’da, aralarında 2018 Britanya Açık Şampiyonu Francesco Molinari’nin de yer aldığı 156 profesyonel oyuncu sahaya çıkacak.

Golf dünyasının kalbi Antalya’da atacak. Avrupa ve dünya golfünün en iyileri, Türkiye’de 9. kez düzenlenecek Turkish Airlines Open’da kozlarını paylaşacak. 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerindeki turnuvaya bu yıl, Belek’in ilk sahası olan Regnum National Golf Kulübü ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald’ı ağırlayan Turkish Airlines Open’da bu yıl yardımcısı Francesco Molinari boy gösterecek. Molinari’nin yanı sıra 2024 Abu Dabi HSBC Şampiyonası galibi tecrübeli İngiliz oyuncu Paul Waring de National Golf Kulübü’nde mücadele edecek. 2025’te Carya Golf Kulübü’ndeki turnuvayı kazanan ve sonrasında DP Dünya Turu’nda ‘Yılın Çaylak Oyuncusu’ seçilen Fransız Martin Couvra da unvanını korumak için Türkiye’ye gelecek.

2 milyon 750 bin dolar toplam ödüllü turnuvada Türkiye’yi üç oyuncu temsil edecek. Geçen yıl Carya Golf Kulübü’ndeki organizasyonda ‘cut’ yapıp Türk golf tarihinde bir ilki başaran Leon Açıkalın, PGA Türkiye elemelerini ilk sırada bitiren Mutlu Güner zorlu rakiplerini geçmeye çalışacak. Golf Milli Takımı’nın tecrübeli ismi İbrahim Tarık Arslan da amatör olarak turnuvada mücadele edecek. Ocak ayında yapılan Türkiye Amatör Açık’ın galibi Richard Teder de Türkiye Golf Federasyonu kontenjanından dev turnuvada sahaya çıkacak.

Türkiye’de ilk kez 2013 yılında düzenlenen Turkish Airlines Open’da aralarında Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood, Colin Montgomerie, Danny Willett, Tyrrell Hatton, Padraig Harrigton, Tommy Fleetwood, Ian Poulter, Martin Kaymer ve Thomas Bjorn’un da bulunduğu birçok efsane isim sahaya çıkmıştı.

Turnuva haftasında 28 ve 29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Turkish Airlines Open Pro-Am raundları organizasyona ayrı bir renk katacak. Bir profesyonel ve üç amatör oyuncudan kurulu kadrolar hem turnuva atmosferini birlikte yaşayacak hem de sahayı deneyimleme fırsatını yakalayacak.