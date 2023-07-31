Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer vatandaşlara aşure dağıttı

Gölpazarı Belediye Başkan Hayri Suer, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Gölpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan aşure halka dağıtıldı. Vatandaşlara aşure ikram eden Başkan Suer ''Muharrem ayında bulunmamız nedeniyle aşure dağıtımımızı gerçekleştirmekteyiz. İçinde bulunduğumuz bu ayın ve aşure gününün birlik ve beraberliğimizi artırmasını temenni ediyorum. Muharrem ayını tekrardan kutluyor ve hepimize kardeşliği, bereketi getirmesini diliyorum.'' dedi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer vatandaşlara aşure dağıttı
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Gölpazarı Belediye Başkan Hayri Suer, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Gölpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan aşure halka dağıtıldı. Vatandaşlara aşure ikram eden Başkan Suer ‘’Muharrem ayında bulunmamız nedeniyle aşure dağıtımımızı gerçekleştirmekteyiz. İçinde bulunduğumuz bu ayın ve aşure gününün birlik ve beraberliğimizi artırmasını temenni ediyorum. Muharrem ayını tekrardan kutluyor ve hepimize kardeşliği, bereketi getirmesini diliyorum.’’ dedi.

Halk tarafından da yoğun bir talep gören aşure etkinliği gün boyu devam etti. Aşure ikramından memnuniyet duyan halk Başkan Suer’e teşekkürlerini iletti.